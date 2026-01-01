Габрово отново се превърна в столица на хумора, смеха и сатирата. Карнавално шествие премина през централните улици на града през почивните дни.

По традиция началото бе поставено при Национална Априловска гимназия, след което колоната премина покрай официалната трибуна на площад „Възраждане“, край Лъвов мост и завърши при кръговото движение в близост до Консултативната поликлиника.

Общо 70 карнавални картини и над 1000 участници се включиха в шествието тази година, което почти през цялото време бе съпътствано от дъжд.

Карнавалните шествия по време на майските празници са наследници на габровската Олелийня от 30-те години на миналия век - веселба на открито, свързана със сгледа на младите булки, омъжени през зимата.

Тазгодишното шествие премина под мотото „Краят е близо - да му отпуснем края“. Организацията на карнавала е дело на Общината, а подготовката продължава месеци наред. Художници, артисти, шивачи и доброволци изработват в карнавалната работилница три четириметрови макета на български и световни политици, обществени личности и колоритни габровски зевзеци от миналото на града. Всички фигури са представени с характерния за Габрово хумористичен и сатиричен привкус.

По улиците на града на платформи преминаха десетки сцени, които пресъздадоха сатиричното отношение на габровци към родни и чуждестранни политици, геополитически процеси, кризи и куриозни случки от съвремието.

На сцената на площад „Възраждане“ се изявиха музикантите от Franke & Canthina Band, а след тях програмата продължи с шоу с фойерверки. Празничната вечер завърши с концерт на Il Martedi del Villagio.

На 17 май се отбелязва Денят на Габрово. С обявяването на началото на подготовката на карнавала на 11 ноември се поставя началото на т.нар. „пето годишно време“ в Габрово - карнавалното.

Габрово отпразнува и победата на Дара в конкурса "Евровизия". За разлика от природните сезони, то е изпълнено с хумор, сатира и много настроение, а местните с усмивка се определят като „столичани“, живеещи в „столицата на хумора“.

