От 9 до 19 май Габрово отново ще събере хиляди посетители за Международния фестивал на хумора и сатирата - събитие с над вековна традиция, което всяка година превръща улиците и площадите в пространство за хумор, въображение и споделени преживявания.

„Краят е близо - да му отпуснем края!“: Петото годишно време настъпва в Габрово - там, където смехът е закон

Кулминацията е на 16 май, когато карнавалното шествие и вечерната програма изпълват централната градска част с музика, движение и зрелищни нощни спектакли, съобщиха от Ощианата.

Петък, 15 май - начало с модерно българско звучене

Още в петък следобед градът започва да се настройва за карнавала с изложба на габровски художници и пърформанси в Център „Кристо и Жан-Клод“.

От 20:00 часа в центъра на града, на сцената излизат Атанас Колев и Боро Първи - артисти, които носят духа на съвременната българска сцена и умението да превръщат всяко участие в живо, динамично преживяване.

С характерното си звучене и добре познати хитове, те задават ритъма на уикенда и събират публиката с енергия, която се усеща от първия до последния трак.