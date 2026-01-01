След години на музикалната сцена Маги Джанаварова признава, че е преминала през периоди на съмнения, разочарования и тежки лични изпитания. В откровен разговор пред Мон Дьо певицата споделя, че днес е намерила спокойствието да оцени собствения си талант, но е наясно и с цената на отсъствията от светлината на прожекторите.

Диагноза следродилна депресия

За първи път Маги Джанаварова говори толкова открито за следродилната депресия, която преобръща живота ѝ само дни след раждането на дъщеря ѝ. Певицата признава, че преживява един от най-трудните периоди в живота си, белязан от самота, страхове и усещане за загуба на собствената идентичност. „Започна с едни пет дни, в които аз не излязох от вкъщи. Това в мен беше нещо, което преобърна каруцата. Тотално ме смаза“, споделя тя. Свикнала да бъде сред хора и да живее чрез музиката и сцената, Джанаварова трудно приема рязката промяна. „Аз съм много социален човек. Максимумът, в който мога да стоя вкъщи, е един ден“, разказва певицата.

Най-тежки обаче се оказват съмненията дали се справя като майка. „Беше ми трудно в началото да се усетя като майка. Абсолютен страх, ужас, че първо съм лоша майка, че не си приемам детето и нямам сякаш този майчински инстинкт“, признава тя. Успоредно с това идва и тревогата, че артистичният ѝ живот остава на заден план. „Аз съм била само артист. Нищо друго. Изведнъж работата ми отива някъде в ъгъла“, казва изпълнителката.

Макар най-тежките моменти да са останали зад гърба ѝ, Маги признава, че битката с тревожността и емоционалните колебания продължава и днес. „Това лутане в моите емоции и страхове си продължава и до ден днешен, вече с много по-слаба сила. Има периоди, в които се завръща“, споделя тя. Според нея най-важната опора са терапията и подкрепата на близкия човек.

NOVA

Силната емоция се претворя в песен

Именно тези преживявания вдъхновяват и новата ѝ песен „Лудост“, която се превръща в музикален разказ за вътрешните битки и пътя към себе си.

„Новата песен е точно този сблъсък между старата и новата. И онзи сблъсък, който беше по средата“, казва певицата. Заглавието не е случайно.

„Имало е моменти, в които съм си казвала: аз няма да оцелея психически в това състояние. Всъщност това е моята лудост. Пътят, през който преминах, за да стигна до това, което съм днес. И човекът, който съм днес“, посочва Маги Джанаварова.

Как оцелява един артист?

За нея любовта на хората е всичко.

„Да, аз не съм в медиите в момента, не съм по радиата, но пък имам щастието хората да познават гласа ми и да имат нужда да го чуват“, каза тя.

„Аз съм много раним човек, изключително емоционален и много често се налага да прикривам това, защото бидейки не в топ класациите в момента, ако кажа каквото и да е негативно за тази сфера, ще бъда очернена“, посочва още певицата и споделя, че понякога се чувства недооценена и незначима.

„Това, което мен не огорчава най-вече е свързано с ротацията на песните ми и с музикалните награди. Не ме огорчават наградите в никакъв случай, аз нямам проблем с това, че не получавам награди. Но имам проблем с начина, по който се получават тези награди. Тези неща някак си не са ми чисти, поне не и в моите очи“, допълва Маги Джанаварова.

„Хората, които ме харесват и хората, които искат да ме слушат и ме слушат, те ми го показват по всякакъв начин. Хубавото в днешно време е интернетът и достъпът на всички до него. Това минимизира ефекта на всички медии, на всички радиа, телевизии. Със сигурност интернет в момента е силата за музикалния бизнес“, посочва още певицата.