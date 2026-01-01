Заловиха 49-годишен шофьор с положителна проба за алкохол, подкарал кола в парк „Кайлъка“ в Плевен, съобщиха от полицията.

Мястото за отдих, разходки и спорт на хиляди плевенчани се превърна в сцена на опасен инцидент. Мъжът е спрян за проверка на 20 юли.

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Тестът му е отчел над 1,2 промила. Издаден е талон за медицинско изследване и нарушителят е предоставил кръвна проба за химически анализ.

Водачът е задържан и е уведомена прокуратурата.

Органите на реда припомнят, че парковите зони са предназначени за безопасност на деца, пешеходци и колоездачи. Появата на шофьор в нетрезво състояние на такова място е не просто нарушение на закона, а пряка заплаха за живота и здравето на посетителите.

Употребата на алкохол и шофирането са абсолютно несъвместими. Законът за движение по пътищата и Наказателният кодекс в България предвиждат изключително строги санкции, които бяха допълнително затегнати.