/ БГНЕС

Най-малко 27 души загинаха, след като ферибот потъна край бреговете на Гвиана, заяви вчера премиерът Марк Филипс, цитиран от ДПА.

След инцидента 83 души са в неизвестност. Спасителните операции продължават.

Според Филипс 69 души от плавателния съд, на който е имало общо около 180, са били спасени.

Засега не е ясна причината за потъването на ферибота. Според властите капитанът, който е оцелял, е дал положителна проба за употреба на канабис.

Божидар Захариев/БТА
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