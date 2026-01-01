Най-малко 27 души загинаха, след като ферибот потъна край бреговете на Гвиана, заяви вчера премиерът Марк Филипс, цитиран от ДПА.
След инцидента 83 души са в неизвестност. Спасителните операции продължават.
🚨 Deadly Ferry Disaster Strikes Guyana— Academic Block (@AcademicBlock_) July 21, 2026
At least 27 people are dead and 83 remain missing after the MV Barima capsized. Officials say 69 people have been rescued as search operations continue. #Guyana #MVBarima #BreakingNews #Academicblock pic.twitter.com/GNUfdXLijU
Според Филипс 69 души от плавателния съд, на който е имало общо около 180, са били спасени.
Засега не е ясна причината за потъването на ферибота. Според властите капитанът, който е оцелял, е дал положителна проба за употреба на канабис.