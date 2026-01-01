След успешния старт и засиления интерес от страна на гражданите, доброволческата инициатива „Пътеки на гражданите“ продължава с нови акции за поддържане и облагородяване на туристическите маршрути на Витоша. Все повече хора избират да отделят от свободното си време, за да се включат в грижата за планината, превръщайки инициативата в пример за активна гражданска ангажираност и споделена отговорност към природата.

Следващите доброволчески акции, организирани от Столична община чрез инициативата „Визия за Витоша“ и Природен парк „Витоша“, ще се проведат на 25 юли и 1 август 2026 г. в района на хижа „Момина скала“.

Столична община

По време на акциите доброволците ще почистват отводнителни канавки и ще извършват дейности по облагородяване на туристическите пътеки. Целта е маршрутите да бъдат по-безопасни, по-достъпни и по-добре подготвени за посетителите на Витоша.

Нарастващият интерес към инициативата показва, че все повече граждани оценяват ролята на доброволческия труд за опазването на природната среда и развитието на устойчивия туризъм. Именно чрез подобни съвместни усилия се създава общност от хора, които не само използват планината, но и активно допринасят за нейното съхраняване.

Столична община

График на предстоящите акции:

· 25 юли 2026 г. (събота) - хижа „Момина скала“

· 1 август 2026 г. (събота) - хижа „Момина скала“ Столична община, чрез своята инициатива „Визия за Витоша”, кани всички желаещи да се включат в инициативата. За целта Общината осигурява необходимото оборудване и инструменти.

Желаещите могат да заявят участие чрез регистрационния формуляр.