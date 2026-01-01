Народният представител от "Демократична България", избран от 18-и МИР - Разград Джипо Джипов каза, че е изпратил сигнал до Министерството на околната среда и водите и до Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе във връзка със зачестилите оплаквания за неприятни миризми в Разград и очаква официален отговор. На пресконференция в Разград той изрази несъгласие с представените на работна среща от институциите данни за качеството на въздуха и посочи, че според информация от общинската измервателна станция са отчетени превишения на сероводород.

По думите му липсата на финансиране за мерки за подобряване на атмосферния въздух ще затрудни изпълнението на бъдещи екологични проекти, включително свързани с реконструкцията на пречиствателната станция за отпадъчни води в Разград. Народният представител коментира, че в бюджетната програма на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) не са заложени средства за проекти, свързани с подобряване качеството на атмосферния въздух. Според него това поставя под съмнение възможностите за финансиране на бъдещи мерки за решаване на проблема с неприятните миризми в Разград, ако бъде установен техният източник.

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Депутатът каза още, че в средносрочната бюджетна прогноза е заложено значително намаляване на безплатните консултации, информационните услуги и подкрепата за малките и средните предприятия в северните райони на страната. Това, по думите му, ще ограничи възможностите за развитие на бизнеса и ще задълбочи различията между Северна и Южна България.

Джипов изрази надежда, че при подготовката на бюджета за следващата година предвидените средства ще бъдат преразгледани и увеличени. По думите му ще следи внимателно процеса по изготвянето на финансовата рамка, тъй като според него настоящите разчети не създават условия за развитие на област Разград.

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Според него в проекта на държавния бюджет за 2026 г. не са предвидени капиталови инвестиции за област Разград. По думите му в Приложение №2 към бюджета за региона не е заложен нито един държавен капиталов разход. Джипов посочи, че според него това е безпрецедентно за областта и показва липса на държавна политика към развитието на региона. Той отбеляза, че в предходни години в бюджета са били предвидени средства поне за отделни инфраструктурни обекти, докато сега такива липсват.