Водоподаването в части на Две могили ще бъде прекъснато заради изграждане на водопроводни връзки, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК).

Спирането ще бъде в сила от 8:00 до 17:00 часа и ще засегне района на бул. „България“ в участъка от кръстовището с ул. „Хан Аспарух“ до кръстовището с ул. „Христо Ботев“, както и улиците „Христо Смирненски“, „Шипка“, „Христо Ботев“, „Георги Сава Раковски“, „Св. св. Кирил и Методий“, „Черни връх“, „Цариград“ и „Чайка“, уточниха от дружеството.

Прекъсването в Две могили е поредното, свързано с изграждане и реконструкция на водопроводна инфраструктура в област Русе. В понеделник заради изграждане на нови водопроводни връзки имаше ограничено водоподаване в Сливо поле.

През последните дни подобни прекъсвания заради ремонтни дейности и изграждане на нови водопроводни връзки имаше и в части на Русе. По-рано този месец екипи на ВиК подмениха 370-метров участък от водопровод по улица „Дунав“ в село Николово.

Реконструкцията беше извършена заради честите аварии в района, предстои новият водопровод да бъде свързан със съществуващата мрежа.