Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо и дългогодишната му партньорка Джорджина Родригес официално сключиха брак на интимна гражданска церемония в Кашкайш, Португалия. Новината беше потвърдена от самите тях с обща публикация в Instagram, която за минути събра милиони харесвания и хиляди поздравления от фенове по целия свят.

В публикацията двамата показват сватбените си халки и добавят краткия надпис „C❤️G“, с който потвърждават, че вече са съпруг и съпруга.

Двойката е заедно от 2016 г., когато се запознава в бутик на Gucci в Мадрид, където Джорджина работи като консултант. Оттогава двамата изградиха едно от най-популярните семейства в света на спорта и шоубизнеса. Днес те отглеждат общо пет деца, а връзката им неведнъж беше представяна и в документалната поредица на Netflix „I Am Georgina“.

Годеж след години очакване

Преди точно година Джорджина обяви, че е получила предложение за брак, като публикува снимка на впечатляващия си диамантен пръстен с думите: „Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas“ („Да, искам. В този и във всички мои животи“).

Въпреки че през годините многократно се появяваха слухове за тайна сватба, едва сега двамата официално узакониха връзката си.