Премиерът Румен Радев коментира казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и твърденията за посланика ни в ОАЕ Иван Йорданов. Премиерът бе запитан направена ли е проверка преди години, когато служебният премиер Гълъб Донев е назначил посланика ни в ОАЕ, а Радев (като президент) е подписал указа. "Не на всички и по принцип на посланиците, които изпращаме, не се прави проверка на бащите им. Това, което установихме, е силно смущаващо, посланикът ни в ОАЕ беше с изтекъл мандат, имахме покана от президента на ОАЕ за посещение там. Посланикът, чийто мандат бе изтекъл, си беше вече в София", обясни премиерът. Той допълни, че не е знаел, че по това време самолетът вече е бил закупен.

"Едва сега започват да се разплитат много неща. Аз се надявам, че ще работим с много по-бързи темпове, това е само началото. Работи се с подставените лица", каза още Радев. По думите му се работи с партньорските служби и да се установяват бизнеси, партньори, дейности в чужбина, но това става бавно и трудно. Той допълни, че някои от подставените лица се знаят и изрази надежда, че скоро ще бъде изяснено с какво точно се занимават.

Припомняме, че по-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев излезе с нови разкрития за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Той бе запитан има ли някаква съпричастност или помощ от страна на посланика ни в ОАЕ с полетите. "Тази фирма, която е платила тези полети е предоставила самолета, за да го използва Пеевски, всъщност е фирма на бащата на посланика ни в ОАЕ", обясни Демерджиев и допълни, че бащата на посланика не е разпитван, тъй като няма образувано досъдебно производство.

Радев присъства на демонстрации на способности и бойни умения след края на финалния етап на състезанието „Ястребово око 26“. Събитието е на Учебен център „Сливница“.

"Изключително съм впечатлен от това, което видях като способности на военнослужещите от "Сухопътни войски". Знаем, че FPV дроновете доминират тотално на бойното поле в Украйна", обясни той.

Радев каза още, че е горд, че в "Сухопътни войски" има командири, визионери и можещи да носят отговорност, които организират целия процес. "Това, което виждаме днес, е впечатляващо като техника или умения за боравене с дронове", каза още Радев.