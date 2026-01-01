Две български гражданки са заподозрени за кражба на златни изделия и маркови слънчеви очила на обща стойност 325 000 турски лири, или около 5820 евро, в Одрин. Случаите са станали на 16 септември на пешеходната улица „Сарачлар“, съобщават турски медии.

Според информацията двете жени първо влезли в бижутериен магазин, представяйки се за клиентки. Докато разглеждали златните изделия, едната разговаряла със собственика и се пазаряла за валутния курс, а другата взела златни изделия от витрината.

След това двете посетили оптика на същата улица, откъдето според разследването са откраднали слънчеви очила.

Кражбите били заснети от охранителните камери на двата търговски обекта. След подадените сигнали полицията в Одрин започнала разследване и установила самоличността на двете заподозрени – български гражданки на 27 и 32 години.

По данни на турските власти от бижутерийния магазин са откраднати златни изделия за около 300 000 турски лири, а стойността на отнетите от оптиката очила е приблизително 25 000 лири.

В хода на разследването полицията установила, че след извършването на кражбите двете жени са напуснали Турция и са се върнали в България.

Турските власти продължават разследването по случая.