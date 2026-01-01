Президентът на Иран Масуд Пезешкиан пристигна в Ню Йорк, където по-късно днес ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН, предаде Франс прес.

Държавният департамент на САЩ миналата седмица обяви, че отпуска виза на Пезешкиан и неговата делегация. Това се прави за първи път за държавен глава на страна във война със САЩ, отбелязва Франс прес, като се позовава на анализатори.

Припомняме, че вчера, 22 септемврим, Иран е съобщил на САЩ условията си за отваряне на Ормузкия проток, предадоха световните агенции.

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Това е станало по време на среща в Ню Йорк между иранския министър на външните работи Абас Арагчи и американския емисар Стив Уиткоф.

Според иранската медия ИРИБ Арагчи е заявил на Уиткоф, че условията на Техеран включват незабавно вдигане на американската морска блокада, бързо изплащане на всички замразени ирански авоари и край на войната по всички фронтове.

Малко по-рано тази вечер президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е имало среща между ирански и американски представители в кулоарите на Годишната сесия на Общото събрание на ООН.