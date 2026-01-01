ЦИК тегли номерата в бюлетината за президентските избори

Централната избирателна комисия ще проведе на 23 септември от 15:00 часа жребия за определяне на номерата в бюлетината за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Ще бъде определен и редът, по който кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети ще бъдат представяни в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР.

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Жребиите ще бъдат публични. На тях могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатите за президент и вицепрезидент, както и представители на медиите.

Тегленето ще се състои в сградата на Народното събрание на площад „Княз Александър I“ №1, във фоайето на вход „Ларго“.