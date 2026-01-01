Трима от общо 11 ранени ученици са в критично състояние с опасност за живота след стрелба край турско училище днес сутринта, съобщи турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, цитиран от турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Децата се намират в реанимация след прекарани операции. Останалите ранени са без опасност за живота.

Вътрешният министър Чифтчи, заедно с министъра на образованието Юсуф Текин, се намират в Маниса, където днес 15-годишен ученик откри стрелба с пушка, в която бяха ранени общо 11 ученици. Стрелбата стана тази сутрин в 8 часа пред професионално-техническата гимназия "Инджи Юзмез" в квартала Тургутлу в град Маниса, Западна Турция. Нападателят (Х.О.) е 15-годишен ученик в девети клас от същото училище и бе идентифициран и арестуван от полицията. Арестувани са и родителите и дядото на младежа.

"Нападателят е извършил нападението, като е стрелял с пневматична пушка, регистрирана на името на баба му, от разстояние 87 метра, по децата, отиващи в този момент към училището. В резултат на нападението са ранени общо 11 деца", обясни Чифтчи.

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Инцидентът стана ден след като бе подписан протокол между министерствата на вътрешните работи и на образованието, включващ мерки за опазването на сигурността на училищата в Турция.

"В допълнение към предприетите мерки, ние, като Министерство на вътрешните работи, имаме свои собствени мерки по отношение на сигурността в училищата. Ние оценяваме всички училища според риска им за сигурността преди да отворят. В резултат на тази оценка определяме нашите училища като училища с риск от първа, втора, трета и четвърта степен", обясни още Чифтчи.

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"В училищата с риск от първа и втора степен имаме служители на реда. Те постоянно дежурят в училищата. В училищата с риск от трета и четвърта степен имаме служители за връзка с училищата. Те се свързват с нашите училищни администрации при необходимост. В допълнение към тях, тази година, за първи път, след консултация с министъра на труда и социалното осигуряване (Ведат Ъшъкхан), наехме 31 000 градински пазачи. Вчера 23 000 от тях са започнали изпълнението на задълженията си. Училището, където се случи нападението, е едно от училищата с риск от първа степен", допълни той.

Екип от 25 психолози са изпратени в Маниса за социална подкрепа на учениците и учителите от училището, каза министърът по въпросите на семейството и социалната политика Махинур Йоздемир Гьокташ.