Осмокласникът, който уби четирима и рани 20 души в училище в югоизточния турски град Кахраманмараш, е мъртъв. Това съобщи пред журналисти валията на окръг Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюйер, цитиран от ТРТ Хабер.

Стрелецът е влязъл в две класни стаи на петокласници, където е открил огън. По информация на телевизия Ен Ти Ви той е отишъл в училището с пет оръжия и седем пълнителя.

Според в. "Миллиет" властите са задържали бащата на момчето, който е бивш полицай.

"Прострелвайки се в този смутен момент, се е самоубил. Не е ясно дали е самоубийство или се е случило в този смутен момент, но и той е умрял. Мъртъв е. Нападателят е в осми клас. Учил е в същото училище. Баща му е бивш служител в областта на сигурността. Предполагаме, че е взел неговите оръжия. Нападението се е случило в две класни стаи", заяви валията на Кахраманмараш.

По първоначална информация един учител и трима ученици са загубили живота си, а 20 души са ранени, като четирима от тях - тежко. Причините за стрелбата все още не са ясни, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от кореспондентът на БТА Айше Сали.

По първоначални данни изстрелите са произведени в средното училище "Айсел Чалък" в град Кахраманмараш. Нападателят е ученик в 8 клас, съобщи валията на Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюер.

#SONDAKİKA Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken Vali Mükerrem Ünlüer, ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.



April 15, 2026

Министърът на образованието Юсуф Текин и вътрешният министър Мустафа Чифтчи пътуват към мястото.

Районът около училището е отцепен, има засилено полицейско присъствие.

Министърът на правосъдието Акън Гюрелек съобщи през профила си във „Фейсбук“, че на местопрестъплението са изпратени седем прокурори – трима зам. главни прокурори и четирима прокурори ще участват в разследването на случая.

"Във връзка с разследването е взето решение за забрана за излъчване на живо. Бихме искали медиите да отдадат значение и да уважат тайната на разследването", написа Акън Гюрелек.

Това е вторият случай на стрелба в училище в Турция, след като вчера стрелец проникна в сградата на училище в окръг Шанлъурфа и рани 16 души, а след това се самоуби. Във връзка с инцидента четирима ръководни служители в системата на образованието и сигурността бяха отстранени от длъжност, докато тече разследването.