Осмокласникът, който уби четирима и рани 20 души в училище в югоизточния турски град Кахраманмараш, е мъртъв. Това съобщи пред журналисти валията на окръг Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюйер, цитиран от ТРТ Хабер.
Стрелецът е влязъл в две класни стаи на петокласници, където е открил огън. По информация на телевизия Ен Ти Ви той е отишъл в училището с пет оръжия и седем пълнителя.
Според в. "Миллиет" властите са задържали бащата на момчето, който е бивш полицай.
"Прострелвайки се в този смутен момент, се е самоубил. Не е ясно дали е самоубийство или се е случило в този смутен момент, но и той е умрял. Мъртъв е. Нападателят е в осми клас. Учил е в същото училище. Баща му е бивш служител в областта на сигурността. Предполагаме, че е взел неговите оръжия. Нападението се е случило в две класни стаи", заяви валията на Кахраманмараш.
По първоначална информация един учител и трима ученици са загубили живота си, а 20 души са ранени, като четирима от тях - тежко. Причините за стрелбата все още не са ясни, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от кореспондентът на БТА Айше Сали.
Dead, wounded in school shooting in southern Türkiye https://t.co/XbEEPhK4xr pic.twitter.com/1caOubLmJ7— Hürriyet Daily News (@HDNER) April 15, 2026
По първоначални данни изстрелите са произведени в средното училище "Айсел Чалък" в град Кахраманмараш. Нападателят е ученик в 8 клас, съобщи валията на Кахраманмараш Мюкеррем Юнлюер.
#SONDAKİKA Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi sevk edilirken Vali Mükerrem Ünlüer, ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) April 15, 2026
Министърът на образованието Юсуф Текин и вътрешният министър Мустафа Чифтчи пътуват към мястото.
Районът около училището е отцепен, има засилено полицейско присъствие.
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta bir okulda silah sesleri duyuldu.— Kulis TV (@KulisTivi) April 15, 2026
Министърът на правосъдието Акън Гюрелек съобщи през профила си във „Фейсбук“, че на местопрестъплението са изпратени седем прокурори – трима зам. главни прокурори и четирима прокурори ще участват в разследването на случая.
"Във връзка с разследването е взето решение за забрана за излъчване на живо. Бихме искали медиите да отдадат значение и да уважат тайната на разследването", написа Акън Гюрелек.
Това е вторият случай на стрелба в училище в Турция, след като вчера стрелец проникна в сградата на училище в окръг Шанлъурфа и рани 16 души, а след това се самоуби. Във връзка с инцидента четирима ръководни служители в системата на образованието и сигурността бяха отстранени от длъжност, докато тече разследването.