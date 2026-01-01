Германското Министерство на външните работи извика руския посланик заради нападенията на Москва срещу Украйна и призивите към чуждите дипломати да напуснат Киев, съобщи ведомството в Екс, цитирано от Ройтерс.

По-рано днес говорител на Европейската комисия съобщи, че ЕС е извикал руския шарже д'афер в Брюксел, за да му каже, че поведението на Москва е напълно неприемливо.

Норвежкото правителство също обяви, че е привикало руския шарже д'афер в Осло.

Вчера руският външен министър Сергей Лавров и американския му колега Марко Рубио имаха телефонен разговор, в който дипломат номер едно на Москва предупреди държавния секретар на САЩ, че Москва започва кампания на системни военни удари по цели в Киев, предаде ТАСС.

Преди това същото предупреждение отправи и руското Министерство на външните работи и призова чужденците да напуснат украинската столица.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига определи това като шантаж и прикани чуждите дипломати да не напускат Киев.