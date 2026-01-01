Трима души са задържани през почивните дни в Сливеснко при операция по установяване на лица, занимаващи се с производство и разпространение на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 22 май криминалисти от участък „Надежда“ към Районното управление в Сливен са задържали двама криминално проявени мъже. В тях са намерени и иззети общо 31 пакетчета, съдържащи вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици.

Двамата са задържани за 24 часа. Образувани са досъдебни производства.

На 25 май, на пътя между селата Драгоданово и Блатец, екип на участък „Петолъчка“ е спрял за проверка непълнолетно момче от село Блатец. В него е намерено и иззето пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Момчето е задържано за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Операцията по противодействие на наркоразпространението на територията на ОДМВР-Сливен продължава.

Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители и от Районното управление в Нова Загора при ежедневния контрол и противодействие на наркоразпространението.

На 23 май, на ул. „П. Енев“ в град Нова Загора е извършена проверка на таксиметров автомобил. 37-годишна пътничка в автомобила е предала доброволно пакетче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържана е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.