Скандал между баща и син завърши с намушкване, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигнал за случилото се бил получен в събота в Районното управление в Пазарджик. На адреса в пазарджишкия квартал „Изток“ пристигнали екипи на полицейското управление. Било установено, че между 26-годишен мъж и неговия 44-годишен баща възникнала разпра.

Напрежението бързо ескалирало, спорът прераснал в скандал и синът намушкал с нощ баща си.

Пострадалият е транспортиран в МБАЛ-Пазарджик, където е настанен в тежко състояние. На мястото е извършен оглед от дежурна група при РУ-Пазарджик.

Младият мъж е задържан в ареста за срок от едно денонощие, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.