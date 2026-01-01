Американският президент Доналд Тръмп ще премине днес през рутинен медицински преглед в Националния военномедицински център "Уолтър Рийд" близо до Вашингтон, съобщи Белият дом, цитиран от ДПА.

Това ще е третият му преглед за последните 13 месеца, допълва агенцията.

По-рано този месец Белият дом заяви, че Тръмп ще премине през "годишни рутинни стоматологични и медицински прегледи като част от редовната му програма за профилактични медицински грижи".

През октомври миналата година лекарят Шон Барбабела посочи, че сърдечно-съдовата система на Тръмп е като на 65-годишен човек, въпреки че президентът е на 79 години. Той направи този коментар след преглед, който Тръмп определи като "полугодишен".

Последният годишен медицински преглед на Тръмп, който е най-старият американски президент, встъпвал някога в длъжност в САЩ, беше през април миналата година.

За здравословното състояние на Тръмп непрекъснато се появяват спекулации след публикуването на снимки в интернет пространството, показващи подутини и синини по ръцете и краката му.

Тръмп, който следващия месец ще навърши 80 години, посочи, че причината за тези синини са твърде честите ръкостискания.

През юли миналата година Белият дом беше обявил, че Тръмп страда от хронична венозна недостатъчност, безобидно заболяване, което засяга най-често възрастни хора, отбелязва ДПА.