Двама мъже са задържани при отделни инциденти в Кюстендилско и Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

При единия случай, докато мъж посещавал аптека, съпругата му го изчаквала в автомобила, когато непознат започнал да удря по колата и да отправя заплахи. Жената незабавно се свързала със съпруга си по телефона, а след като той излязъл, подгонил агресивния мъж.

На място пристигнал автопатрул, който задържал в близост 37-годишен мъж във видимо нетрезво състояние. От него са иззети законно притежаван пистолет и боеприпаси. По случая в ОДМВР – Кюстендил е образувано следствено дело, а дежурен прокурор е уведомен.

При друг инцидент дупнишки полицаи са задържали 46-годишен мъж за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди на клиентка в заведение за бързо хранене в Дупница. По случая е образувано бързо полицейско производство в РУ – Дупница, уведомена е и прокуратурата.