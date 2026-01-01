Национално съвещание на МВР ще с проведе днес от 10 часа в Пловдив.

Ще участват политическото ръководство на МВР, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР, директорите на главни дирекции, както и на ОДМВР – Благоевград, Бургас, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

За медии ще бъде открита първата част, когато министър Иван Демерджиев ще представи приоритетите в дейността на МВР. След това съвещанието ще продължи в работен порядък.