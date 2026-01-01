В Благоевград е обявен ден на траур след трагедията пред жилищен блок в квартал „Струмско”, при която непълнолетно момиче беше открито мъртво, а 17-годишно момче е с опасност за живота след тежък инцидент през нощта. По случая вече има двама задържани.

Разследващите изясняват какво точно се е случило в апартамента на петия етаж, откъдето са паднали двамата младежи. В случая има употреба на наркотични вещества, като купонът е бил подготвян десет дни. През това време са набирани райски газ, LSD, трева и марихуана.

Според информацията на NOVA наркотиците са довели до конфликти в групата заради присъствието на момиче, а впоследствие и до необуздана агресия. По-вероятната версия към момента е младежите да не са паднали сами, а да става дума за тежко престъпление.

Отново по информация на NOVA - oчаква се да бъде повдигнато обвинение и да бъде наложена 72-часова мярка на един от присъствалите на купона, който вероятно е склонил или собственоръчно е принудил двамата да скочат от прозореца.

Единият от задържаните е открит в жилището във видимо неадекватно състояние и полугол, а другият е намерен на друго място в града. Почти потвърдена е и информацията, че телата на падналите младежи също са били без дрехи. Междувременно пострадалото момче беше транспортирано в столичната болница „Пирогов”, където лекарите продължават усилията да спасят живота му.

Община Благоевград обяви ден на траур

По повод разпространението на наркотични вещества общественият посредник Злата Ризова събира всички директори на училища в Благоевград и началниците на полицията. Тя призна в ефира на "Здравей, България" по NOVA, че няма точна концепция как ще протече срещата, но е сигурна, че в диалога ще се намерят някакви решения за този бич.

Съседите в блока не са чули шум от апартамента във фаталната нощ. Една от живущите споделя, че е там от две години и не ги познава. Друга съседка допълва, че не контактува с тях лично и не е забелязала нищо тревожно.