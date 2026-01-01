Въоръжен мъж откри стрелба снощи срещу пропускателен пункт близо до Белия дом във Вашингтон и беше смъртоносно ранен от агенти на Сикрет сървис, които отговориха на огъня, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Според изявление до медиите на Сикрет сървис - службата, отговорна за охраната на президента и вицепрезидента - стрелецът е открил огън срещу нейни агенти, които са отвърнали на стрелбата. Предполагаемият нападател е бил ранен и “транспортиран в местна болница, където по-късно е починал”, се казва в изявлението.

Случаен минувач също е бил ранен по време на престрелката добави Сикрет сървис, без да уточни състоянието му, но по-рано високопоставени представители на правоприлагащите органи казаха пред Ройтерс, че той е тежко ранен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който вече бе цел на три предполагаеми опита за покушения през последните две години, е бил в Белия дом по време на инцидента, след като е отменил всичките си планове за пътувания през уикенда заради кризата с Иран.

“ФБР е на мястото и оказва подкрепа на Сикрет сървис, която отговаря на стрелба близо до Белия дом”, написа снощи директорът на ФБР Каш Пател в социалната мрежа Екс.

Телевизионният водещ от “Фокс Нюз” Брет Байер съобщи, че е получил информация от високопоставен представител на администрацията, че въоръженият мъж се е приближил от западната страна на Белия дом и е произвел три изстрела. Според водещия стрелецът никога не е пресичал периметъра за сигурност около президентската резиденция.

Канадският турист Рейд Адриан от своя страна каза пред АФП, че е бил в близост, когато “е чул между 20 и 25 изстрела, които са прозвучали като фойерверки, но са били изстрели от оръжие и всички са започнали да бягат”.

Полицията блокира достъпа до Белия дом, а войници от националната гвардия попречиха на журналисти да влязат в района.

Журналисти, които са били на Северната морава по време на инцидента, написаха в Екс, че са получили нареждане да се скрият в залата за пресконференции на Белия дом.

Кореспондентката на телевизия Ей Би Си Селина Уанг публикува видео в социалните мрежи, на което се чуват изстрели.

“Звучаха като десетки изстрели”, написа тя.

Седемдесет и деветгодишният Тръмп беше цел на три предполагаеми опита за покушение, последният от които на 25 април, когато въоръжен мъж нахлу през пропускателен пункт близо до балната зала, в която президентът присъстваше на медийна гала вечеря.

През юли 2024 г., докато провеждаше кандидат президентската си кампания Тръмп стана цел на нападение в Бътлър, Пенсилвания, на млад мъж, които изстреля няколко изстрела, убивайки човек от публиката и ранявайки леко Тръмп, преди да бъде застрелян от силите за сигурност.

Няколко месеца по-късно дръг въоръжен мъж беше арестуван край голф игрище в Уест Палм Бийч, където Тръмп играеше в момента.

“Благодарим на Господ, че президентът Тръмп е жив и здрав”, написаха републиканците от Камарата на представителите снощи в Екс. “Изразяваме безкрайната си благодарност към Сикрет сървис за незабавната и героична реакция. Политическото насилие трябва да спре“, добавиха те.