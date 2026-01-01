Задържаха 31-годишен рецидивист, заплашил с пистолет хора в магазин в Лом, съобщиха от полицията.

На 14 юни е подаден сигнал за криминално проявен и осъждан, е посетил магазинът. На 13 юни той демонстративно е размахал и насочил срещу група хора пистолет.

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Нападателят е влязъл в саморазправа с присъстващите граждани, заплашвайки, че ще ги застреля. След това извикал навън 41-годишен мъж, нанесъл му удар в тила, след което се оттеглил в неизвестна посока.

Под една от пейките в магазина, където седял нападателят, открили пистолет. Открити са свидетели. Извършителят е бил задържан.