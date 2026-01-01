ОДМВР-Разград съобщава, че предприема строги мерки за охрана и опазване на обществения ред по време на футболната среща между ПФК “Лудогорец” и ФК „Апоел“ – Тел Авив, Израел, която ще се проведе на 30.07.2026 г. от 21.00 часа на стадион “Хювефарма арена”. Влизането на стадиона ще се осъществява срещу билет и документ за самоличност. Проверката за съответствие ще се извършва от полицейските служители пред входовете.

Движението около стадион "Хювефарма арена" ще бъде ограничено на 30.07.2026г. от 17.00 ч., като поетапно ще бъдат затваряни булеварди и улици в непосредствена близост до спортното съоръжение.

Автомобилите на феновете на ФК „Апоел“ ще бъдат паркирани на локалното платно на Гаров път и при необходимост северното платно на бул. „Княз Борис I“. Подходът за движение на фенове на ФК „Апоел“ - Тел Авив, Израел, които са пристигнали предварително и се намират в центъра на град Разград ще бъде през ул. „Странджа“, ул. „Дунав“, ул. „Тополница“, ул. „Росица“ и излаз на улица „Ветеринарна“.

Привържениците на ПФК “Лудогорец” от други населени места, закупили билети за мача, могат да ползват обособените паркинг зони на град Разград и разрешените съгласно ЗДвП места.

Около стадиона ще бъдат оформени заграждения от полицейски ленти, парапети и обособени КПП-та, през които ще се допускат само зрители с билети, пропуски и документи за самоличност след щателни проверки, за да не се допуска внасяне на димки, самоделни взривни устройства или техни отделни елементи, факли, ракети, флагове със забранени надписи или рисунки.

Призовават се зрителите да заемат своите места по трибуните по-рано, за да се избегнат струпвания по входовете непосредствено преди началото на двубоя.

Според ЗООРПСМ:

1. Категорично се забранява внасянето на спрейове със защитен газ, с разяждащи или оцветяващи вещества, пиротехнически

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” - МВР София, ул.”Гурко” №23, тел.:9823754 факс:9877967, e-mail: spvo@mvr.bg

средства, източници на открит огън, леснозапалими течности или други пожароопасни материали

2. На стадиона не се допускат лица, носещи хладно или огнестрелно оръжие, чадъри или други остри предмети, създаващи предпоставки за нараняване

3. Няма да се допускат лица във видимо нетрезво състояние или такива, употребили упойващи вещества

4. Няма да се допуска внасянето на бутилки, флакони с парфюми, дезодоранти и други течности с пулверизатор

5. Не се допускат малолетни лица без родители или придружители, които нямат декларация за упълномощаване съгласно чл.8, ал.7 от Закона за закрила на детето

6. Ще се извършва проверка на всички лица, влизащи на стадиона, с цел да не се допуска внасянето на забранени предмети, съгласно чл.20 от Закона за опазване на обществения ред при спортни мероприятия

7. Всички посетители на стадиона са длъжни да носят документ за самоличност.

ОДМВР-Разград призовава гражданите да се съобразяват с въведените мерки и да изпълняват указанията на стюардите и полицейските служители.