Една от най-големите медузи на планетата – Cyanea capillata, известна като „лъвска грива“, се появи в необичайно голям брой край бреговете на американския щат Масачузетс, съобщава уебсайтът „Popular Science“.

Камбаната на този вид може да достигне близо един метър в диаметър, а пипалата ѝ да надхвърлят 30 метра дължина – почти двойно повече от дължината на градски автобус. Медузата нанася силно болезнени и токсични ужилвания, макар че смъртните случаи при хора са изключително редки.

Обичайното ѝ местообитание са откритите води на Тихия, Атлантическия и Северния ледовит океан, както и Балтийско и Северно море. През последните седмици обаче тя се среща необичайно често във водите край Кейп Код.

„Бъдете внимателни – медузите „лъвска грива“ могат да причинят много болезнени ужилвания. Ако видите такава на плажа или във водата, най-добре ѝ се любувайте от безопасно разстояние“, предупредиха от Аквариума на Нова Англия.

Специалистите смятат, че необичайното струпване вероятно се дължи на комбинация от морски течения, ветрове, температурата на водата и изобилието от храна. Подобно масово появяване е наблюдавано и през 2020 г.

Експертите съветват хората да не докосват медузите, независимо дали са във водата или изхвърлени на брега, тъй като пипалата им трудно се забелязват. При ужилване засегнатото място трябва да се изплакне с топла вода, останалите пипала да се отстранят с пинсета, а оцетът може да помогне за облекчаване на въздействието на отровата. | БГНЕС