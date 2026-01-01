Съединение, открито в нара, подобрява функцията на сърцето при мишки със сърдечна недостатъчност, съобщи Science Alert. Учените от Кингс Колидж Лондон са установили, че чревните бактерии могат да произведат от сока на нар естествен метаболит, наречен уролитин А, който активира протеин, играещ ключова роля за здравето на сърцето.

Резултатите карат учените да се надяват, че уролитин А може да бъде вариант за лечение на често срещана форма на сърдечна недостатъчност, при която сърцето се свива нормално, но е твърде сковано, за да се отпусне правилно по време на фазата на пълнене. Днес има много малко налични лечения за това заболяване, тъй като установените терапии са фокусирани върху помощ на отслабнал орган да изпомпва кръв, което не е проблем при този тип недостатъчност.

Изследването, финансирано от Британската фондация за сърце и публикувано в Science Advances, е проведено върху мишки и лабораторно отгледана човешка сърдечна тъкан от стволови клетки. При мишките уролитин А е намалил белезите в сърцето и е помогнал на органа да се отпуска между ударите, което е облекчило налягането вътре в сърцето. При човешката тъкан метаболитът е помогнал за по-бързото свиване и отпускане, вероятно чрез активиране на протеин, участващ в понижаването на кръвното налягане.

Тези констатации идентифицират напълно нова терапевтична мишена, обяснява старши авторът на изследването Джоузеф Бъргойн. Въпреки че няма достатъчно доказателства, че хората трябва да ядат нар за лечение на сърдечна недостатъчност, хранителни подходи, които засилват производството на уролитин А, биха могли да помогнат за облекчаване на състоянието. Засега обаче ползите са наблюдавани само при животни и инженерна човешка тъкан, като са необходими клинични изпитвания с хора. Настоящото проучване включва само мишки от мъжки пол, въпреки че жените страдат по-често от това заболяване.