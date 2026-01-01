Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира твърденията на в. „Ню Йорк Таймс“, че преговорите между САЩ и Русия за прекратяване на войната в Украйна са разширени с петролно споразумение за милиарди долари, предаде Ройтерс.

Песков същевременно заяви, че енергийното сътрудничество е било една от темите, обсъдени от руските и американските преговарящи.

През почивните дни „Ню Йорк Таймс“ писа, че предложената сделка би донесла полза на бизнес ръководители от Близкия изток, поддържащи връзки с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които на няколко пъти пътуваха до Москва за срещи с руския президент Владимир Путин.