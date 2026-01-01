В четири секции в област Хасково преди обед имаше прекъсване на електричеството.

Без ток останаха местата за гласуване в селата Пътниково, Бял кладенец и Светослав, община Стамболово, и в село Минерални бани в едноименната община. Това съобщи на брифинг председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Ина Вескова.

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На последното място аварията е вече отстранена. Машините за гласуване в останалите продължават да работят, защото устройствата има издържащи около три часа батерии, а техническите екипи са уведомени и работят по проблема, увери Вескова.

Тя уточни, че освен дефектиралата още в началото на деня машина в 130-та секция в община Хасково засега няма друга, която да не работи.

До момента няма жалби и сигнали, свързани с нарушения на изборния процес.