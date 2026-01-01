Българските граждани избират президент и вицепрезидент. Близо 6,6 милиона души имат право на глас, като за 46 001 от тях това са първите избори, в които могат да участват.

Гласуването е основно машинно, а хартиени бюлетини се използват само в определени секции. Изборният ден започна в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.

Вотът за седми държавен глава: Каква е избирателната активност към 11 часа

Ето каква е избирателната активност по области в страната:

Област Разград:

Избирателната активност в Разградска област е 5,46 процента към 11:00 часа. Правото си на глас в изборите за президент и вицепрезидент са упражнили 7213 от общо 132 139 избиратели в областта. Най-висока е избирателната активност в община Самуил, където до урните са отишли 858 души, или 9,28 процента от избирателите.

В община Разград са гласували 3189 души (6,3 процента), в Кубрат - 950 (5,15 процента), в Цар Калоян - 270 (4,43 процента), в Завет - 469 (4,26 процента), в Исперих - 1076 (4,07 процента), а в Лозница - 401 души (3,89 процента).

Изборният процес на територията на област Разград протича нормално. Това каза председателят на Районната избирателна комисия Силвия Великова. От началото на изборния ден е получена една жалба за нарушение.

Тя е свързана с твърдение, че председателят на секционна избирателна комисия в лознишкото село Тръбач е влязъл в ролята на придружител на избирател. Проверяващите са се върнали от проверката и предстои комисията да обработи събраните материали и да се произнесе в законоустановения срок. До момента няма сигнали за технически проблеми с машините за гласуване.

Област Стара Загора:

Близо 7 процента е избирателната активност към 11:00 часа на изборите за президент и вицепрезидент в областта. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Яна Иванова.

Тя посочи, че към момента до урните са отишли 19 444 oт имащите право на глас 280 923 избиратели. Най-висока е избирателната активност в община Опан - 14,83 на сто, a най-ниска в община Мъглиж - 4,26 на сто.

Към момента всички 503 машини в старозагорско работят и няма дефектирали. Припомняме, че в областта има 492 секции. В 367 от тях се гласува само с машина, в 136 секции има по две машини. В останалите 125 секции се гласува с хартиена бюлетина.

Област Бургас:

Избирателната активност в областта е 4,94% към 11:00 часа, като правото си на глас са упражнили 17 967 души от общо 363 647 избиратели. Това показват данните на Районната избирателна комисия (РИК).

Най-висока е активността в община Малко Търново, където са гласували 12,35% от избирателите. Следват общините Царево с 10,41% и Созопол с 8,41%.

В община Приморско до урните са отишли 7,35% от избирателите, в Несебър - 6,97%. В Средец активността е 6,49%, в Камено - 6,08%, в Поморие - 5,49%.

В Карнобат са гласували 4,94% от избирателите, в Сунгурларе - 4,82%, в Бургас - 4,18%, в Руен - 4,13%, в Айтос - 4,06%, където активността е най-ниска към тази час.

Област Кърджали:

Към 11:00 часа избирателната активност на изборите за президент и вицепрезидент е 2,55 процента. Това каза председателят на Районната избирателна комисия Венелина Милушева.

До урните са отишли малко над седем хиляди човека от над 274 хиляди имащи право на глас според окончателните избирателни списъци. Най-висок е процентът на избирателна активност в община Черноочене - 4,34 процента и най-малък - в община Джебел - 2,19 процента. Община Джебел е и общината с най-малък брой гласували към 11:00 часа - 551.

Най-много избиратели в сутрешните часове са отишли до урните в община Кърджали - 2463 човека. Във всички секции изборният процес протича нормално. Вече има подадена и една жалба. Тя е за работещо дигитално табло, излъчващо предизборна агитация в Момчилград.

Област Хасково:

В областта избирателната активност на вота за президент и вицепрезидент към 11:00 часа е 5,84 %, съобщиха от пресцентъра на областната администрация, която събира данните от гласуването по общини. От общо 225 051 избиратели, имащи право на глас, своя вот са дали 13 143 души.

На миналите избори за държавен глава на 14 ноември 2021 на първия тур към 11:00 часа избирателната активност бе 8,59 %. Сега най-висока е активността в община Ивайловград - 10,47 %, а най-ниска - в община Стамболово - 3,76 %. В областния център Хасково 5,51 на сто от гражданите са упражнили правото си на глас.

Област Сливен:

Избирателната активност в областта към 11:00 ч. е 4,83 процента. Това съобщи пред журналисти говорителят на Районната избирателна комисия (РИК) – Сливен Петър Тодоров. По думите му, на предходните избори към същия час активността е била 10,35 процента.

Общо 170 477 избиратели имат право на глас, където са образувани 292 секционни избирателни комисии. До момента в РИК е постъпила една жалба от политическа сила.

Това съобщи председателят на комисията Минко Стефанов. В сигнала се посочва, че има струпване на хора пред Четвърто основно училище в Сливен. Причината е била затваряне на единия вход заради ремонт.

Ситуацията вече е преодоляна и няма забавяне на изборния процес. Комисията е изпратила свои представители на място, за да проверят сигнала. Има основание за него, но проблемът е отстранен и няма да възпрепятства гласуването.

Всички 250 машини за гласуване в областта работят. В 62 секции има по две машини. Имало е лек проблем с машина в село Гергевец, но той е бил разрешен, посочи председателят на РИК.

Забавяне при връзката с комисията е имало и в котленското село Дъбова заради липса на покритие от мобилните оператори. По думите на Стефанов, единични избиратели са срещнали затруднения при прелистването на страниците на машините, като членовете на секционните комисии са им оказали съдействие.

Общо 534-ма служители на Областната дирекция на МВР, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, и други структури са ангажирани с осигуряването на обществения ред и охраната в изборния ден. Оперативни дежурни групи и дежурни части на ОД на МВР следят за реда и спокойствието в региона..

Област Кюстендил:

Избирателната активност в областта към 11:00 часа е 6,02 процента. Това съобщи на брифинг председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Кюстендил Денис Христов. Правото си на глас са упражнили близо 7500 избиратели. В Кюстендил до този момент в изборите са се включили 4,97 процента от имащите право на глас.

Най-висока традиционно е активността в община Трекляно, където са гласували 21,43 процента от избирателите. В община Кочериново до този момент са гласували 11,02 процента от имащите право, в Бобов дол - 9,07 на сто.

В Бобошево правото си на глас са упражнили 9,03 на сто, в община Рила - 7,87 процента, в Сапарева баня - 5,89 процента. Активността в община Невестино е 15,28 процента, а в Дупница - 6,13 процента.

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​Към момента изборният ден в областта протича спокойно. Няма регистрирани проблеми, нито подадени жалби и сигнали. Това каза още председателят на РИК Денис Христов. Той допълни, че към момента няма проблеми и с работата с машините.

Област Ямбол:

Избирателната активност към 11:00 часа в президентския вот е 7,38 на сто. Гласували са 7648 от общо 103 590 имащи право на глас в 31-ви Ямболски избирателен район, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК).

За сравнение, на предходните президентски избори през ноември 2021 г. активността на първи тур в Ямболска област към този час е била 9,74 %, показват данни от сайта на Централната избирателна комисия.

Традиционно за региона и на днешните избори най-висока е активността в най-малката община - крайграничната Болярово - 25,51 на сто. Най-ниска до момента е в община Елхово - 5,66 процента. В община Стралджа са гласували 11,71 на сто от имащите право на вот, в община Тунджа - 7,73, а в община Ямбол - 6,25 на сто.

В област Ямбол се гласува в 216 секции. В 136 от тях вотът се упражнява с машини, а в останалите 80, които са с под 300 избиратели - с хартиени бюлетини.

Още в началото на изборния ден, в секция в село Калчево (община Тунджа) машината не стартира дори и след намесата на техник и се наложи да се премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Област Добрич:

Избирателната активност към 11:00 часа е 5,86 процента, съобщиха от Областната администрация в Добрич. Правото си на вот са упражнили 10 011 избиратели от общо 170 746 души.

Най-висок процент активност час преди обяд се отчита в община Шабла, където са гласували 10,33 процента от избирателите. Следват общините Каварна с 7,52 процента, община Добричка с 6,39 процента, община Балчик с 6,24 процента и община Генерал Тошево с 6,18 процента. В община град Добрич активността е 5,95 процента, а в община Крушари 5,49 процента.

Най-ниска към този час е активността в община Тервел - 2,87 процента. В областта са разкрити 349 избирателни секции, включително две подвижни секционни избирателни комисии - по една в общините Добрич и Добричка.

Област Пловдив:

Избирателната активност към 11:00 часа в областта е 4,65 процента, а в областта 5,3 на сто, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Пловдив.

В Пловдив-град към 11:00 часа активността е 4,65%. От общо 305 802 гласоподаватели своя вот са упражнили 14 224 жители. Най-висока е избирателната активност в район "Западен" - 5,9 процента, след това - в район „Централен“ - 5,69%, а най-ниска е в район „Източен“ – 2,7%.

В район Пловдив-област избирателната активност е малко по-висока - 5,3 процента. Най-висок е процентът на гласувалите в община Лъки – 10,55, най-нисък е в община Раковски – 2,79 на сто.

В Пловдивска област на изборите за президент и вицепрезидент право на глас имат общо 593 155 избиратели. От тях в район Пловдив-град с право на глас са 305 802 души, а в Пловдив област са 287 353. Вотът се осъществява в общо 1032 секции. В 1039 секции ще се гласува с машини, разпределени в 466 секции в Пловдив град и 446 - в Пловдив област.

Председателят на 17-а Районната избирателна комисия (РИК)-Пловдив област адв. Стефан Вълчев, съобщи, че е получен единствено сигнал в 9:45 часа за заместник-предеседател на секционна избирателна комисия в община Садово, който е извършвал агитация и е обиждал на расова основа.

Сигналът е подаден от секретаря на същата секция, РИК-17. е обработила сигнала, като този зам.-председател на СИК е освободен и е назначен нов зам-преседател.

Област Смолян:

Избирателната активност в областта е 6,83 % към 11:00 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК). В сравнение с изборите за парламент, проведени на 19 април по-рано тази година, относителният дял на гласувалите в първите часове на изборния ден е по-малък. През април към този час са отишли пред урните 15,84 на сто от избирателите, според данните на ЦИК.

Най-висока към момента е избирателната активност досега в община Баните, където правото си на глас са упражнили 11 %. Най-ниска е в община Доспат с 4,22 на сто гласували. В най-голямата община в областта - Смолян, процентът на упражнилите правото си на вот е 5,84.

В Рудозем към 11:00 часа избирателната активност е 7,59 %, а на 19 април към същия час избирателните си права са упражнили 21,44 на сто от гласоподавателите.

Област Монтана:

До 11:00 часа в областта са гласували 7,24 на сто от избирателите - 8229 души от общо 113 677 имащи право на глас, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК).

Най-висока избирателна активност са проявили хората в най-малката община на региона Георги Дамяново - там до 11:00 часа правото си на вот са упражнили 17,18 на сто от тях. Следват община Чипровци - 13,37 на сто, община Вършец - 9,26 на сто, община Брусарци - 8,19 на сто, община Монтана - 7,83 на сто, община Берковица - 7,68 на сто, община Бойчиновци - 7,22 на сто, община Медковец - 6,95 на сто, община Якимово - 5,82 на сто, община Вълчедръм - 5,72 на сто и община Лом - 4,83 на сто.

Област Шумен:

Избирателната активност в областта е 5,52 % към 11:00 часа, като до урните са отишли 10 240 избиратели от над 185 500, които имат право на вот, съобщиха от Районната избирателна комисия (РИК).

Най-висока активност от десетте общини в областта е отчетена в Каспичан - 7,06 %. Най-малко избиратели са гласували в община Каолиново – 2,31 на сто от гласоподавателите. Избирателната активност в най-голямата от десетте общини в областта - Шумен, към 11:00 часа е 6,4 %.

В РИК в изборния ден до момента са постъпили две жалби за назначени членове на секционна и подвижна избирателни комисии, които са общински съветници съответно в Хитрино и Шумен.

Комисията се произнесе с две свои решения като освободи назначените членове и назначи на тяхно място нови. Към 11:00 часа всички устройства за машинно гласуване в областта работят и няма секции, в които технически проблеми да са довели до преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, допълниха от Районната избирателна комисия.

Към момента няма приети сигнали за нарушаване на изборното законодателство в региона, информираха от Областната дирекция на МВР. Изборният ден в Шуменско започна нормално и навреме, в спокойна обстановка.

Област Силистра:

Избирателната активност към 11:00 часа в областта е 5,85 %. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Силистра Теодора Тодорова.

Най-висока е избирателната активност в община Алфатар, където са гласували 13,55 % от избирателите. Следват общините Силистра с 6,96 %, Ситово с 6,83 %, Тутракан с 5,92 % и Главиница с 5,91 %.

По-ниска е активността в община Кайнарджа - 3,8 %, а най-ниска е в община Дулово - 3,17 %. До момента няма жалби и сигнали за нарушения в изборния процес, съобщи още Тодорова. По думите ѝ машината за гласуване в една от секциите в Силистра е спряла да работи и гласуването е продължило с хартиени бюлетини.

Област Велико Търново:

Във Великотърновския избирателен район към 11:00 часа са гласували 7,02 процента от избирателите. Това съобщи Христо Денев председател на Районната избирателна комисия (РИК).

Това означава, че от 199 548 имащи право на глас, своя вот при избора за президент и вицепрезидент, са упражнили 14 011 избиратели. Най-висок е процентът на избирателната активност в Община Сухиндол - 10,72 процента, както и в Община Велико Търново - 8,25 процента.

Най-ниска е избирателната активност в Община Горна Оряховица - 5,62 на сто, а във всички останали общини от областта средната активност е над 6 процента.

В РИК не е постъпвала нито една жалба до момента. В началото на изборния ден е имало затруднения с машинните устройства за гласуване заради проблеми със захранването им, те са отстранени и изборният процес протича нормално.

Област Пазарджик:

В областта до 11:00 часа е отчетена избирателна активност от 5,06%, съобщават от Районната избирателна комисия (РИК). В първите часове на изборния ден за президент и вицепрезидент на България до урните са отишли 11 741 гласоподаватели от имащи право 231 978.

Около 8 на сто е активността в общините Лесичово, Белово и Стрелча. Най-малко избиратели са упражнили правото си на вот в Ракитово - 2,79%. В областният град Пазарджик са гласували 5,17 на сто от избирателите. В РИК-до момента не са постъпили жалби и сигнали за нарушения на изборния процес.

Област Плевен:

Избирателната активност в областта към 11:00 часа е 5,74 процента. Това показват данните на Районната избирателна комисия (РИК), публикувани на официалния ѝ сайт.

Правото си на глас в първите четири часа от изборния ден са упражнили 12 821 души от 223 590 включени в избирателните списъци. Справка с данните от президентския вот от 14 ноември 2021 г., когато се е състоял първият тур, показва, че избирателната активност към 11:00 ч. тогава е била 8,25 процента. До изборните урни в този час преди пет години са отишли 19 332 души от общо 234 281 избиратели.

В областта се гласува в 388 секции за изборите за президент и вицепрезидент на България. В 54 от тях вотът е с хартиени бюлетини. С машини се гласува в 334. От общо 388 секционни избирателни комисии 12 са с подвижна избирателна кутия, четири са към болнични заведения, две са в затворите в Плевен и в Белене.

Област Благоевград:

Избирателната активност в Първи избирателен район-Благоевград, към 11:00 часа е 4,54 процента. Това каза на пресконференция председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Йоана Лозанова-Паланкова.

Най-висока преди обяд е избирателната активност в община Симитли - 10,13 процента, следвана от община Банско с 10,09 процента. Най-ниска към 11:00 часа е избирателната активност в Петрич - 1,34 процента, и в Якоруда - 1,78 процента.

Избирателната активност в останалите общините в областта е следната: Белица - 2,72 процента, Благоевград - 4,07 процента; Гоце Делчев = 5,31 процента. В Гърмен активността до момента за избора на президент и вицепрезидент е 2,99 процента, а в Разлог 6,42 на сто от избирателите са дали своя вот. Активността в Сандански е 6,47 процента, в Сатовча - 4,91 процента, в Струмяни - 3,72 процента, а в Хаджидимово е 3,72 процента.

"В началото на изборния ден имаше проблем с три от машините за гласуване, който е отстранен и в момента всички машини на територията на областта работят", каза на пресконференцията Йоана Лозанова-Паланкова. В 443 секции се гласува машинно, в 55 от тях има по две машини.

В началото на изборния ден имаше и неявили се членове на секционни избирателни комисии. Една част от тях се явиха преди 8:00 часа, каза председателят на РИК – Благоевград. Наложили са се и смени, но те са под 15 за цялата област, допълни Йоана Лозанова-Паланкова и посочи, че са заменени членове на СИК в общините Петрич, Сандански, Сатовча, Гоце Делчев, Хаджидимово, Благоевград и Гърмен.

До момента няма постъпили жалби и сигнали във връзка с изборния процес в РИК.