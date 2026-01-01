Сокът от червено цвекло може да понижи кръвното налягане благодарение на естествено съдържащия се в него нитрат, но ползите варират значително според различни проучвания, съобщава Knowridge. Няколко малки изследвания показват, че напитката може да помогне, но размерът и трайността на ефекта зависят от редица фактори.

Червеното цвекло е богато на нитрати, които тялото може да преобразува в азотен оксид – молекула, която помага на кръвоносните съдове да се разширят, позволявайки на кръвта да се движи с по-малко съпротивление. В едно клинично проучване възрастни с високо кръвно налягане, които консумираха сок от червено цвекло ежедневно, отбелязаха понижено кръвно налягане в продължение на няколко седмици, а други експерименти съобщават за промени в рамките на часове след консумация на богат на нитрати сок. Разликите в количеството нитрати, здравето на участниците, продължителността на лечението и начина на измерване на кръвното налягане обаче могат да повлияят на резултатите.

Горното число на кръвното налягане, което отразява налягането, когато сърцето се свива, често получава специално внимание, като някои проучвания съобщават за намаления, докато ефектите върху долното число са по-малко последователни. Важно е да се прави разлика между сок, съдържащ известна доза нитрати, и обикновени напитки от червено цвекло – обработката, съхранението и съставките могат да променят съдържанието на нитрати. Изследванията не показват, че повече сок непременно води до по-големи или по-безопасни ползи. Някои хора забелязват, че червеното цвекло временно оцветява урината или изпражненията в червено или розово, а зеленчукът съдържа и оксалати, които могат да имат значение за хора, предразположени към определени бъбречни камъни.

Проучвания, които измерват кръвното налягане в продължение на дни или седмици, не могат да установят дали сокът от червено цвекло предотвратява сърдечни удари или инсулти в продължение на много години – такива резултати изискват по-големи и по-дълги изследвания. Интерпретацията на данните е по-лесна, когато изследователите използват сравнителна напитка с малко или без нитрати, за да изключат нормална ежедневна вариация и ефект на очакванията. Засега сокът от червено цвекло остава интересна хранителна опция, а не доказано лечение за хипертония, като потенциалната му полза се разбира най-добре като една малка част от много по-широката наука за здравето на кръвоносните съдове.