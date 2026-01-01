На 25 ноември се отбелязва Международният ден за премахване на насилието срещу жени и момичета. Тази година глобалната кампания на ООН „Обединявайте се!“ (UNiTE) поставя акцент върху по-добрата институционална координация, гарантиране на достъпа до правосъдие, ефективна закрила на пострадалите и прекратяване на безнаказаността.

Под надслов "Нито една повече!" граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София.

Част от протестиращите носят плакати с надписи "Нашата съпротива е бъдеще!", "Нито една повече!", "Една за всички, всички заедно!", "Аман!", "Грижа, живот, жена", "Заедно".

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Движението в района е затворено.

Протести са обявени още в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Трявна.

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В Стара Загора се проведе шествие, организирано от седем неправителствени организации, обединени в каузата да се противопоставят на насилието над жени. Шествието тръгна от парк „Алана“, премина по централната пешеходна улица „Цар Симеон Велики“ и завърши пред сградата на Съдебната палата. В общата кауза се обединиха Инър Уийл Клуб Стара Загора, Инър Уийл Клуб Стара Загора – Берое, Ротаракт клуб Стара Загора, Зонта клуб Стара Загора, Зонта клуб Иринополис – Стара Загора, Фондация „Мисия Криле“, Сдружение „Самаряни“ като част от световната кампания „Оцвети света в оранжево".

Статистиката у нас е тревожна от началото на 2026 г. поне 13 жени са загубили живота си в резултат на насилие – всички от тях от бивш или настоящ партньор или роднина. Почти всички – в собствения им дом. Хиляди други преживяват физическо, сексуално, психологическо и икономическо насилие. Най-опасното място за една жена в България се оказва собственият ѝ дом, посочиха организаторите. И допълниха, че насилието не е личен проблем, пред който обществото трябва да мълчи, а обща отговорност, срещу която трябва да се изправим.

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Граждански протест, срещу насилието над жени, подкрепен от организацията „Феминистки мобилизации“, се провежда и пред Съдебната палата във Велико Търново.

Участниците държат плакати с надписи „Не си затваряй очите“, „Не на насилието“, „Нито една повече“, „И една е много“, „Мълчанието пази насилника, не жертвата“, „Тя е човек, насилникът не е“, „Да си мъж означава да уважаваш, не да посягаш“.

Протестът е официално заявен в общинската администрация и полицията, и е охраняван от полицейски служители.

„Тук сме, защото законите на хартия не спасяват човешки животи, когато институциите не работят синхронизирано и наказанията не са справедливи“, каза организаторът на протеста във Велико Търново Антонина Иванова. Искаме работещи механизми, официална статистика и реална отговорност от съдебната система и полицията, добави тя.