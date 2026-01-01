2027 г. трябва да бъде година на конкретни стъпки за подобряване на условията за земеделско производство и повишаване на конкурентоспособността на българските стопанства. Предстоящият нов програмен период е възможност да направим равносметка на постигнатото и да насочим усилията към дългосрочни решения за развитието на сектора. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на XIV Национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), който се провежда в София.

Министър Абровски подчерта, че следващата година е ключова, тъй като съвпада с отбелязването на 20 години членство на България в Европейския съюз и началото на подготовката за следващия програмен период. По думите му това е моментът секторът да направи равносметка на постигнатото, на пропуснатите възможности и на решенията, които трябва да бъдат взети, за да се гарантира устойчивото развитие на българското земеделие.

„Парите са средства, но бизнесът дава заетост. Това има добавена стойност и гарантира нашето утре и другиден“, изтъкна земеделският министър. Той акцентира върху необходимостта от поземлена реформа, структуриране на напояването, подготовка на пазара и развитие на инфраструктурата. Пламен Абровски бе категоричен, че тези промени са от съществено значение, за да може българският производител да не се фокусира единствено върху усвояването на средства, а да има възможност да развива производството си и да завоюва пазарни позиции.

Земеделският министър поздрави Националната асоциация на зърнопроизводителите по повод 20 години от създаването ѝ. Той подчерта значението на активния диалог между държавата и земеделския бизнес за намирането на решения, които отговарят на реалните потребности на производителите.

В рамките на събитието министър Абровски участва и в дискусионния панел „Държавата- партньор или препятствие пред развитието на земеделието“. Той посочи необходимостта от поземлена реформа и по-голяма сигурност при ползването на земеделските земи. „Краткосрочните, едногодишни договори затрудняват дългосрочното планиране на инвестициите, техниката и развитието на стопанствата.

В тази посока е и приетият на първо четене в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който предвижда по-ясни правила за управлението и отдаването на земи от Държавния поземлен фонд. В него са включени и възможности за улесняване на инвестициите в хидромелиоративна и водоснабдителна инфраструктура“, допълни още той.

Министърът подчерта, че предвидимостта при земеползването и достъпът до вода са ключови условия за инвестиции и по-висока конкурентоспособност на българските стопанства.

В събитието участие взеха и заместник-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и Красимир Чакъров.