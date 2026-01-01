„Булгаргаз“ ще търси резерви за намаляване на предложената цена на природния газ за декември, която в момента е 66,83 евро за мегаватчас без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Това стана ясно на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на което беше обсъдено заявлението на обществения доставчик.

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски заяви, че дружеството ще използва всички възможности за ограничаване на поскъпването. Като основни пречки пред по-сериозното намаление той посочи високите цени на международните пазари и ограничения капацитет на газохранилището в Чирен. Над 70% от доставките за декември са на втечнен природен газ от терминали в Гърция и Турция, като цените им са обвързани с котировките на нидерландската борса TTF, достигнали около 100 евро за мегаватчас.

По думите на Татарски количествата газ в Чирен са разчетени за целия зимен сезон и няма да окажат съществено влияние върху цената през декември. В ценовия микс са включени още доставки по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен газ, закупен чрез търгове, както и добив от българското газохранилище.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски призова „Булгаргаз“ да включи всички възможни резерви в окончателното си заявление, така че увеличението да бъде възможно най-малко. Регулаторът ще вземе окончателното решение за цената на природния газ на 1 декември.