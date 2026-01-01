Във Второ районно управление в Стара Загора е образувано досъдебно производство за кражба на 180 евро от касата на бензиностанция в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът е подаден на 24 ноември около 15:30 ч. от 40-годишна жена. По нейни данни липсата на парите била установена същия ден около 6:30 ч., при проверка на касовата наличност.

Източиха стотици литри дизел от бензиностанция в село Медовница

Прегледът на записите от охранителните камери показал, че около 23:55 ч. на 23 ноември мъж отворил чекмеджето на касата, докато служителят бил извън помещението, взел 180-те евро и напуснал обекта.

По случая е започнато досъдебно производство.