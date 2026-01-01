Планираният завод за производство на барут край димитровградското село Бодрово ще бъде изграден на около 5,6 километра от населеното място. Това съобщи кметът на Димитровград Иво Димов по време на заседание на Общинския съвет, след като беше попитан от общинския съветник Венета Стоянова от „Възраждане“.

По думите на Димов информацията е получена на среща с представител на инвеститора и институции при областния управител на Хасково. Предвиденият за проекта терен е с площ около 1300 декара и в миналото е бил използван като военен полигон. Производствените сгради и складовете ще бъдат разположени във вътрешността на имота, а за камионите е планиран обходен маршрут, който няма да минава през Бодрово.

Кметът увери, че предприятието ще бъде под надзора на компетентните държавни органи, включително МВР и Инспекцията по труда. Според представената от инвеститора информация производството няма да използва открити пещи. Предвиждат се собствена пречиствателна станция, автоматизирани системи за контрол и охрана, както и въоръжена охрана на обекта.

Очаква се заводът да осигури между 120 и 130 работни места с добро заплащане. Предвиден е и фонд за подобряване на средата в близките населени места, като местните жители ще могат да решават за какво да бъдат насочени средствата.

БТА

Проектът все още е в начален етап. Предстои обществено обсъждане, на което инвеститорът и представители на институциите трябва да представят подробности и да отговорят на въпросите на хората. Димов е настоял такава среща да бъде организирана възможно най-скоро.

По-рано вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи, че държавата ще има близо 50% акционерно участие в проекта, без да се предвижда пряко финансиране от бюджета. Участието ѝ ще бъде чрез административно съдействие и апортиране на имоти и обекти с отпаднала необходимост.

Инвестицията е в размер на 250 млн. евро, а правителството вече обяви проекта за обект с национално значение.