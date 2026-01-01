Служители на МВР разследват кражба на голямо количество дизелово гориво, извършена в района на с. Медовница, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

По случая е образувано досъдебно производство.

На 13 януари в 12:41 часа служител на бензиностанция край Видин сигнализирал на тел. 112 за кражба на дизелово гориво от турски влекач.

Оперативна група извършила оглед на товарната композиция на паркинга на бензиностанцията. Според данните на шофьора, посегателството най-вероятно е извършено около полунощ в центъра на с. Медовница, като неизвестни лица са източили около 300–400 литра дизелово гориво.

Разследването по случая продължава.