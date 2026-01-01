Областният управител на Пловдив проф. Владислав Попов представи официално пред екипа на администрацията двамата си нови заместници - Димитър Згуров и Цветомир Цветков, които бяха назначени със заповед на министър‑председателя Андрей Гюров, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Проф. Попов подчерта, че назначаването им е ключова стъпка в подготовката на предстоящите избори и в укрепването на административния капацитет на институцията. По думите му и двамата притежават както административен опит, така и опит в областта на изборното законодателство и всички етапи при реализирането на изборния процес. "Основната ни задача е да организираме и проведем честни и прозрачни избори и да работим по текущите и неотложни задачи“, заяви проф. Попов, цитиран в съобщението.

Заместник‑областният управител Димитър Згуров е юрист с 14‑годишен професионален опит и дългогодишна ангажираност в изборния процес. Участвал е повече от десет пъти в състава на районни и общински избирателни комисии за парламентарни, президентски и местни избори, като е заемал позиции на заместник‑председател и член на РИК и ОИК. Професионалният му път включва над десет години работа като юрист, а от 2023 г. практикува като адвокат в Адвокатска колегия-Пловдив.

Той е магистър по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, магистър по финанси от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, както и магистър по славянска филология - чешки език.

Заместник‑областният управител Цветомир Цветков е експерт в областта на стратегическото планиране, анализа на публични политики и управлението на административни процеси. Има опит в неправителствения сектор, където участва в изготвяне на документи и препоръки, свързани с гражданското участие и местното самоуправление, както и в комуникацията с местни власти и административни структури.

През 2023 г. е назначен за заместник‑кмет на район „Северен“-Община Пловдив, където като единствен заместник ръководи цялостната дейност на районната администрация и отговаря за ресор „Екология“.

Той е магистър по глобална политика, международна сигурност и управление на кризи и бакалавър по политология от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършил е Професионална гимназия по електротехника и електроника-Пловдив.

Припомняме, че проф. д-р Владислав Попов официално встъпи в длъжност областен управител на Пловдив на 25 февруари. Два дни по-късно той назначи Николай Аджеларов за главен секретар на Областната администрация Пловдив.