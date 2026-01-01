Сигнал за бомба блокира улица „Стефан Караджа“ в района на Централна поща в София. След проверка на специализиран екип се оказа, че е забравена чанта, предаде БНТ.

Тя е била оставена на кръстовището на ул. "Стефан Караджа" и ул. "Дякон Игнатий".

Блокирана бе отсечката на улицата от „Солунска“, където е сградата на Централна поща, до следващата пресечка по протежението на гърба на бившата Телефонна палата.

На място е бил извикан специализиран екип, за да провери багажа.