Сигнал за бомба в борса за дървен материал вдигна на крак полицията в Плевен, съобщиха от полицията.

Подаден е сигнал за поставено взривно устройство във фирмено помещение на улица „Българска авиация“.

Районът около борсата е отцепен и са предприети стандартните мерки за сигурност. Служителите и клиентите са своевременно евакуирани, а достъпът до обекта е ограничен.

Органите на реда са извършили визуален оглед на помещенията. Сигналът не е потвърден и самоделно взривно устройство не е намерено. По съгласие на собственика борсата е възобновила работния процес.

За случая е сезирана прокуратурата и се води разследване.