Висшият съд на Сърбия потвърди, че трима мъже са се признали за виновни по текущо дело за шпионаж, свързано с поредица от престъпления в Германия и Франция, мотивирани от омраза. След престъпленията е и поставянето на свински глави край джамии в Париж, предаде АФП.

Съдът съобщи, че тримата са сключили споразумения с прокуратурата и са получили присъди „домашен арест“ за шпионаж, расова дискриминация и участие в престъпно сдружение.

Тримата са сред 11 души, арестувани през септември, които са обвинени и в оскверняване на еврейски обекти в предполагаем заговор, целящ да подбужда омраза, като според Министерството на вътрешните работи те са били обучавани по „указания на чужда разузнавателна служба“.

Девет свински глави, считани за нечисти в исляма, бяха открити в началото на септември 2025 г. пред джамии в Париж и околния регион, което предизвика възмущение и тревога заради нарастващата антимюсюлманска омраза.

В края на април Мемориалът на Холокоста, три синагоги и ресторант в Париж бяха осквернени със зелена боя. Делото срещу останалите осем обвиняеми продължава, се казва в изявление на съда.

Присъдите на тримата мъже варират между шест и 18 месеца домашен арест, като един от тях все още може да обжалва присъдата си. Трима сърби вече са обвинени и вкарани в затвора във Франция. По-рано сръбските следователи съобщиха, че издирват и чужд гражданин за ролята му в обучението на групата.