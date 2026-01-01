Иран бързо и евтино произвежда ракети и дронове, с които отговаря на военните удари на САЩ и Израел. Но Техерен може да разчита само на собствените си сили в тази война, пише Deutsche Welle . Колко дълго може да издържи, без да капитулира.

На третия ден от войната секретарят на Върховния съвет за национална сигурност Али Лариджани заяви, че за разлика от Съединените щати, Иран се е подготвил да води дълга война. Той повтори това, което и други функционери на Ислямската република обявиха на 28 февруари: „Ще се защитаваме, каквото и да ни струва“.

Иран отговаря с балистични ракети

От 28 февруари насам САЩ и Израел водят координирана и масивна военна офанзива срещу Иран. Атаките са насочени конкретно срещу лидери, военни и държавни институции. Иран отговаря с ракетни и дронови атаки срещу Израел и срещу американски бази в съседните страни на Персийския залив. Само Обединените арабски емирства (ОАЕ) бяха подложени на стотици атаки от страна на Иран. Според адмирал Брад Купър, шеф на регионалното командване на САЩ за Близкия изток (Centcom), до сряда, 4 март, Иран е изстрелял повече от 500 балистични ракети и над 2000 дрона. Той обвини Иран, че атакува безразборно и цивилни цели.

„Не знаем точно колко балистични ракети и дронове притежава Иран“, заяви оръжеен експерт в интервю за ДВ, който предпочита да остане анонимен. В същото време той потвърждава тезата, която се обсъжда от военни експерти от началото на войната: ако през октомври 2024 г. Иран не беше атакувал Израел със стотици ракети, за да си отмъсти за убийството на лидера на Хамас Исмаил Хания в Техеран, сега за него нямаше да се отвори „кутията на Пандора“.

С проведената тогава атака Иран разкри слабостта на своите ракети с голям обсег, тъй като изстреляните ракети не успяха да поразят с точност набелязаните цели. Така ракетната програма загуби едно важно свое предназначение – да бъде възпиращо средство.

Логистика и производство на ракети и дронове

Израелската армия смята, че преди началото на сегашния конфликт Иран е разполагал с около 2500 балистични ракети. Но междувременно запасите му са намалели, включително и поради факта, че при израелско-американските бомбардировки много ракети са били унищожени или затрупани в тунелите, където са се съхранявали. Сателитни снимки, които циркулират в интернет, показаха удари по ракетни бази в Керманшах, Карадж, Хорамабад и северната част на Табриз. На тях се виждат срутени входове на тунели към подземни складове, които са били унищожени при последните удари.

„Виждаме също как все по-успешно се елиминират и мобилните ракетни установки. Това, което преди пет години беше много трудно, днес е възможно благодарение на технологичния напредък“, посочва оръжейният експерт. Не е известно обаче колко ракети са били изведени от тези складове и разпределени в страната преди началото на въздушните удари срещу Иран, както и колко ракетни установки все още са налични.

Друг въпрос е колко гъвкав е Иран в производството на дронове. Според изтекли руски документи, Техеран може да произвежда около 5000 дрона месечно. Те се изстрелват от проста конструкция, която се изгражда за няколко часа. Производството на един от тези дронове, познати като „Шахед“, струва на Иран няколко хиляди долара. За сравнение: една ракета „Пейтриът“ излиза около три милиона долара.

Според анализ на вестник „Ню Йорк Таймс“, изготвен въз основа на сателитни снимки и проверени видеозаписи, през уикенда и в понеделник Иран е нанесъл с ракети с малък обсег и дронове щети на съоръжения, които са част от комуникационни и радарни системи на най-малко седем американски военни бази в Близкия изток. Комуникационната инфраструктура на американската армия обаче се пази в строга тайна, което затруднява точното определяне на броя на системите, които са били засегнати.

Последици за населението и региона

„Иран ще се опита да удължи войната и да печели време“, казва професорът по международни отношения в Лондонската училище по икономика Фаваз Гергес в интервю за ДВ: „Иранското ръководство имаше време да планира и координира действията си. Мисля, че се подготвят за дълга война“.

Последиците от войната са предимно за сметка на населението в Иран, което е беззащитно пред атаките. САЩ и Израел твърдят, че провеждат точни и целенасочени удари, но в гъстонаселените градове е почти невъзможно да се избегнат големи странични щети. Още в първия ден според ирански данни е било ударено основно училище в град Минаб в южната част на страната. Иранските държавни медии показаха във вторник кадри от масови погребения на 168 деца на възраст между 7 и 12 години, както и на техните учители. Обединените нации определиха атаката като шокираща и поискаха разследване.

Израел отрече да е нанесъл удар по училището в Минаб, което се намира на около 40 километра от Оманския залив. САЩ, които имат няколко самолетоносача в Арабско море, обявиха, че ще разследват инцидента.