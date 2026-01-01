Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар от Пловдив пред журналисти за предстоящите избори. Той определи Пловдив като "емблематичен град".

"Ако с Гълъб Донев и Митко Стоянов - аз не знам как ще ни победят, защото в момента Румен Радев го играе малко цар. Аз навремето бях в НДСВ правителството, не съм бил партиен член, но помня, че точно тогава вървеше неговата кампания на царя", коментира Борисов.

"Не знам социологиите какво мерят без да имат хората в тези партии, без да са чули какво им се предлага, защото много пъти съм говорил за червената олигархия, която разби 1990-а година БКП, това е червената номенклатура, точно с тези хора се е обградил Радев. Сега са внуците и децата на червената олигархия. Мен който дойде да протестира ме намира в Банкя - къщата, където съм се родил. Аз никога не съм ползвал нито държавно жилище (освен като премиер заради охраната), нито като кмет, нито никога в живота си, нито държавно нито общинско", каза той и запита коя е олигархията.

По думите му "пловдивската олигархия" се е вече сдобила с доста властови позиции, коментирайки напрежението около смяната на шефа на полицията в града. "Всички, които имат някакво отношение към изборите, има логика да считат, че могат да сложат по-добри. В случая не стават по-добри, а такива, срещу които има протести. Най-добре съм се чувствал като главен секретар на МВР и си обичам и полицаите, и пожарникарите и службите - мога само да кажа горкото МВР", обясни той.

По думите на Борисов редовите служители само се "привеждат" и чакат да дойдат новите началници. "Всяка седмица ни сервират по някоя нова оставка - и то със скандал", каза още лидерът на ГЕРБ.

Той коментира и напрежението в Близкия Изток. "Българите се плащат, не обичат войната. По принцип искат да живеят спокойно. И когато в Украйна и в Иран има изключително кръвопролитни войни, да заставаш на национална позиция на НАТО, Европейския съюз, е трудно. Когато трябва национална позиция госпожа Йотова е редно да свикат КСНС и там да се търси консенсус. Това е моето мнение", обясни Борисов.

Борисов е в Пловдив, за да провери реконструкцията на някогашното кино "Космос", което ще е новото пространство за културни събития в Пловдив.