Ремонтът на спортна зала "Младост" в Бургас приключи, първият волейболен мач в обновеното съоръжение ще бъде на 21 март. Това съобщи кметът на града Димитър Николов в публикация на страницата си във Facebook.

"Имаме още работа по озеленяването пред залата, но дотогава ще сме готови", написа Николов.

По думите му следващият обект, който ще бъде ремонтиран, е спортна зала "Бойчо Брънзов". Очаква се ремонтните дейности там да започнат скоро, като клубовете, които тренират в нея, временно ще бъдат преместени в зала "Младост" до приключване на строителните работи.

Кметът информира още, че напредва и ремонтът на зала "Нефтохимик". Двете сгради вече са санирани и с обновени фасади, а в момента усилията са насочени към вътрешните ремонти.

"Всичко ще се подмени, така че да е максимално комфортно за тренировки", допълва Николов в публикацията си.