Изграждането на новата детска болница в Бургас навлиза в следващ етап с доставка и монтаж на оборудване.

По график се монтират вътрешноболничните системи, обзавеждането на пациентските стаи и ескалаторите. Това съобщи в социалните мрежи кметът Димитър Николов.

До края на годината Бургас ще има детска болница, увери премиерът

Етажният паркинг е готов, а предстои внедряване на електронна система, благоустрояване на околното пространство и изграждане на детска площадка, предава БНР .

Зоната около болницата ще бъде обновена с ремонтирани улици, нова организация на движението, зелени площи и пешеходни пространства.

Продължава и набирането на медицински кадри, като интересът към работните позиции е голям.