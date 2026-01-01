3 километра е опашката от камиони на "Кулата - Промахон", където действа ограничение за тежкотоварни автомобили.

Втори ден продължава 48-часовата блокада на българо-гръцката граница. От сутринта до обяд вчера земеделските производители от района на Драма и на Серес затвориха движението само за тежкотоварни камиони въпреки заканата, че няма да пропускат никакви превозни средства.

Преди граничния преход "Кулата-Промахон" колоната от чакащи тирове е под 4 километра, а на "Илинден - Ексохи" опашка няма, предаде БНР.

Преустановено е движението на камиони през „Кулата-Промахон“

По цялата АМ "Струма" до границата са активирани електронни табла, които уведомяват, че има ограничение за товарните камиони към и от Гърция, като предупреждението се изписва на български и английски език.

Очаква се малко по-късно стачните комитети на гръцките фермери да вземат решение дали ще продължат с блокадите или постепенно ще започнат да се изтеглят, след като получиха положителен отговор на искането си за среща с премиера.

Засега не се коментира варианта да се отворят времеви прозорци, в които да бъдат пропускани камиони.

От началото на годината чейндж бюрата на "Кулата - Промахон" не работят.