Февруари ще започне с облачно време с валежи, предимно от сняг. Температурите ще са близки до климатичните норми.

В периода 2-4 февруари се очаква температурите да паднат най-ниско за месеца.

Още преди средата на първото десетдневие се очаква кратък период с малка вероятност за валежи и по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, когато температурите ще се понижат значително.

Януари беше ледено студен – какво ни чака през февруари?

Около средата на десетдневието и през втората му половина времето в страната ще се определя от поредица от преминаващи през Балканите средиземноморски циклони.

От Националния институт по метерология и хидрология съобщиха, че се очаква тази година февуари да бъде със средномесечна температура около или над нормата и месечна сума на валежите, която ще е над нормата.

Най-ниските температури ще са между –12° и –7°, а най-високите между 18° и 23°.

Температурите ще се повишат, облачността ще се увеличи, вероятността за валежи на много места в страната се повишава. В повечето райони валежите ще са от дъжд, но с нахлуването на студен въздух в тила на циклоните в ниските планински райони, високите полета в Западна България и Предбалкана се повишава вероятността за валежи от сняг, без да се образува трайна снежна покривка.

Изгледите за второто десетдневие са през повечето дни облачността да бъде значителна, остава с повишена вероятност за валежи, а температурите да бъдат около и над обичайните за средата на февруари. Тенденцията за облачно време с валежи се запазва до около 22-23 февруари.

През следващите дни до края на месеца вероятността за валежи намалява, очаква се да има повече слънчеви часове и температурите да се повишат.