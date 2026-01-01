Столичният кмет Васил Терзиев отговори на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски относно предложението Столична община да придобие държавни имоти. По-рано днес Пеевски написа, че "ДПС-Ново начало" ще внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство.

„Как можело Столична Община да поиска имоти за детски градини, парк и култура? Това искаме за София, вместо пустеещи и рушащи се сгради," заяви Терзиев.

„Нормално е на Дидо Фалита, който цял живот се занимава със схеми, навсякъде да му се привиждат схеми, защото той друго не знае. Сигурно драмата му е, че няма да може да направи Магазини за хората във въпросните имоти.“

Кметът на София посочи, че на днешното заседание на Столичния общински съвет ще бъдат разгледани негови доклади и сходни предложения на общински съветници, включително свързани с придобиването на имоти за обществени нужди.

„С интерес ще наблюдавам кои общински съветници ще гласуват днес “ЗА” това София да има шанс да вземе тези имоти за детски градини, парк и култура. Това е важното за София, а не изказванията на хора, които нямат нищо общо с управлението на града“, пише Терзиев.