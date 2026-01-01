Последната група от 34-тата българска антарктическа експедиция се завръща днес, 12 март, в София, съобщиха от Българския антарктически институт (БАИ).

От Ледения континент се прибират Камен Недков - командир на българската базата „Св. Климент Охридски", д-р Атанас Пелтеков - лекар на базата, инж. Александър Богдев - електроинженер, логистиците инж. Любен Любенов, Бойко Кольовски, Антония Тиляшева и Драгомир Матеев, който е ръководител на логистика на Българската антарктическа програма.

Българска лаборатория в Антарктида вече приема учени от цял свят

На 17 февруари в България се завърнаха ръководителят на експедицията и на Българския антарктически институт проф. дн Христо Пимпирев заедно с биотехнолога Кирил Кандиларов, писателя Васил Попов и журналиста Живко Константинов. 34-тата ни антарктическа експедиция е най-организираната, има богата научна програма и е с участие на чужди учени, каза тогава проф. Пимпирев.

В експедицията участва и научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий”, който се очаква да акостира на пристанището във Варна на 9 април. Той отплава на 17 февруари от Антарктида.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) тръгна за Ледения континент на 7 ноември м. г. от Варна.