Заварваме много лошо наследство по отношение на скрининговите програми, няма създаден алгоритъм, по който те да бъдат проведени. Това каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски по време на събитие в София за създаване на Национален хъб на Мисията срещу рака в България.

В учредяването на този хъб амбицията на Министерството на здравеопазването е да канализира усилията на много колеги, национални и международни, през последните 10 години, така че да започне истински да се изпълнява Националният раков план. Той беше приет, но не е видял все още нужните действия, така че да започнат да се променят нагласите на обществото към рисковите фактори и по-добрата връзка между лечение, рехабилитация, запазване на възможно най-дълга ремисия и подобряване на здравния резултат, допълни служебният министър. По думите му България е една от двете страни в ЕС, в които през последните 10 г. има увеличаване на смъртността от ракови забояввания, а в останалите държави от ЕС тя намалява. Това се дължи на много фактори – липса на всякаква здравна култура и образование сред младите и възрастните хора, които продължават да водят изключително нездравословен начин на живот.

Грижите за пациентите са съсредоточени в клиничния сектор, а дейностите по превенция и профилактика са останали на заден план, каза още Околийски. Амбицията ни е Министерството на здравеопазването да бъде партньор на всички организации в имплементацията на Националния раков план. Твърдо сме решени скрининговите програми да заработят и в България да има истински скрининг, заяви доц. Околийски. По думите му в страната ни има много добри лекари, много добра диагностика и терапии, платени от Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването, но, след като се направи интервенцията, няма добро проследяване на пациентите, каза служебният здравен министър и даде за пример Италия, където средната ремисия и средната продължителност на живота е много по-дълга за пациентите с онкологични заболявания в сравнение със същите показатели за България.

Една от първите ни амбиции е да инвестираме усилия в Националния раков регистър, който е чувствителният механизъм, където да влизат периодите на лекуване и информация за пациентите, за да може да се намери най-добрата подкрепа, рехабилитация и грижа за всеки човек, каза още доц. Околийски.

Важен е и мултисекторният подход, в който има и други ключови играчи, каза още служебният министър и посочи Министерството на образованието и науката. По думите на Околийски през образователни програми могат да се постигнат много добри резултати. В Националната здравна стратегия има заложeни редица кореспондиращи един с друг клонове за работа в сферата на онкологичната помощ, но проблемът е, че няма мониторинг по тази стратегия. Околийски изрази надежда, че чрез мерките и създаването на система за истински ефективен скрининг България ще започне да излиза от негативната статистика. Този хъб виждам като един от ключовите стълбове, координационно звено, което може да споделя добрите практики, които европейската ракова организация има, каза още служебният министър.

По-късно се предвижда подписване на Меморандум за синергия и сътрудничество „Един подпис, една мисия, едно бъдеще“ и символично активиране на Националния хъб на Мисията срещу рака в България.

Събитието е организирано от Съвместната онкологична национална мрежа и инициативата ECHoS - общоевропейска платформа, обединяваща над 60 водещи организации от повече от 30 държави.